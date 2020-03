Coronavirus, la “paziente 2” è guarita: dimessa dal Sacco di Milano la donna incinta moglie del “paziente 1”, il 38enne di Codogno

E’ stata dimessa dall’ospedale Sacco di Milano la donna all’ottavo mese di gravidanza contagiata dal coronavirus. La signora sta bene, e anche il piccolo che porta in grembo è sano. E’ la moglie di Mattia, il 38enne di Codogno considerato il “paziente 1” dell’epidemia italiana, perchè venerdì 21 febbraio ha certificato la presenza del Coronavirus anche nel nostro Paese, dove certamente circolava già da qualche settimana. L’uomo è ancora in gravi condizioni, incosciente e con la respirazione assistita nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Pavia, in condizioni stabili da ormai quasi due settimane.