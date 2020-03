Coronavirus, la Sicilia in lockdown: sospesi i trasporti via mare per i cittadini, forte stretta a collegamenti ferroviari e aerei [DETTAGLI]

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la Sicilia si blinda. Sarà infatti attivo dalla mezzanotte di oggi fino al 25 marzo un nuovo decreto legge nel quale si evidenzia la necessità di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia.

A tal fine si evidenzia che il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso, viene assicurato il trasporto merci, viene autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate e improrogabili esigenze. Inoltre sono consentiti gli spostamenti via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria (e viceversa) solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità.

Limitazioni importanti anche in merito al trasporto aereo il quale potrà svolgersi solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola e potrà avvenire esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo. Soppressi i voli internazionali.

Soppressi i servizi automobilistici interregionali, forte stretta anche ai collegamenti ferroviari: sarà disponibile un solo treno diurno Intercity Roma/Palermo e viceversa.