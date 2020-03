Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Il virus deriva da un serbatoio selvatico”

“Assolutamente no. Il Covid-19 è un virus che deriva dal serbatoio selvatico. Non sappiamo ancora quante specie animali abbia colpito prima di arrivare all’uomo. Vorrei dire ai complottisti che il codice a barre, la sequenza, di quel virus di cui si parla nel TgrLeonardo, e’ parte integrante della pubblicazione”. Lo ha detto al Tg1 delle 20.00 la virologa Ilaria Capua che dirige l’One Health Center of Excellence, all’Universita’ della Florida, in merito alle polemiche nate da un servizio del Tg Leonardo del 2015.

La trasmissione parlava di un pericoloso supervirus creato in Cina. “Quindi – ha detto Capua al Tg1 – se il Covid-19 fosse stato vicino a quel virus li’ lo avremmo saputo subito il giorno dopo”.

Per l’Italia “mi sento di essere cautamente ottimista. Non ci dimentichiamo che quello che vediamo oggi come contagi, sono contagi che risalgono a 10-15 giorni fa. Quindi se le misure di contenimento hanno avuto l’effetto desiderato questo trend dovrebbe fortificarsi nei prossimi giorni”. Lo ha detto al Tg1 delle 20.00 la virologa Ilaria Capua che dirige l’One Health Center of Excellence all’Universita’ della Florida. E sulla situazione in Usa: “Faccio lezione da remoto. Siamo sulla stessa barca. Purtroppo l’America e’ indietro rispetto all’Italia“.