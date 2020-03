Coronavirus: la Vodka non previene il virus

Preparare un gel idroalcolico con la vodka è inutile per combattere il Coronavirus, ha dovuto precisare un produttore americano del liquore in risposta a un utente che aveva condiviso suoi social la sua ricetta fatta in casa.

“Ho preparato un gel disinfettante con la tua vodka. Anche il gel non ha un cattivo sapore. Mi protegge dai germi e mi sento bene “, ha detto giovedì 5 marzo, il proprietario dell’account Twitter Snottypotty in un messaggio all’account ufficiale del marchio di vodka Tito, con sede in Texas. Un utente di nome Kaliel ha anche assicurato su Twitter che avrebbe “creato un gel disinfettante con la vodka di Tito per stare al sicuro dal Coronavirus”.

Un altro utente di Internet, Rick Holter, ha suggerito di avere una bottiglia di vodka a portata di mano per pulirsi le mani. Di fronte a questi messaggi, il produttore ha ricordato su Twitter le raccomandazioni degli American Centers for Disease Control (CDC). “I gel disinfettanti devono contenere almeno il 60% di alcol. La vodka artigianale di Tito contiene il 40% di alcol e quindi non è conforme a queste raccomandazioni “, afferma il messaggio.

I social network sono stati inondati di ricette artigianali più o meno eccentriche e talvolta pericolose poiché l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato sul suo sito Web una guida alla produzione locale destinata ai professionisti della salute. In poche settimane, maschere, gel disinfettanti, guanti o tute protettive sono diventati prodotti rari in diversi paesi del mondo colpiti dal virus Covid-19.