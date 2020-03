Coronavirus, l’appello di Fiorello: “Fate come me! State a casa!”

“Fate come me, state a casa!“: lo ha detto Rosario Fiorello postando un video sul suo profilo Instagram che lo ritrae sorridente seduto sul divano di casa sua. “Ho un’idea per tutti noi – dice lo showman – visto il periodo ma perché non stiamo un po’ a casa ? Tutti a casa? Eh? Che è sta cosa di andare in giro a fare gli aperitivi? Che brutta cosa, fare le feste, che brutta cosa, andare in giro 30 o 40 amici tutti appiccicati a meno di un metro di distanza, che brutta cosa!“. “Invece a casa si riscoprono nuovi giochi potete giocare a monopoli, a risiko, al mimo dei film, potete fare il karaoke, potete divertirvi a casa con i vostri genitori e i vostri parenti. State a casa che è meglio! Evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano, guardate come sereno io“.