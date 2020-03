Coronavirus: Austria e Slovacchia annunciano possibili restrizioni da e per l’Italia

Il governo austriaco potrebbe emanare da lunedì 9 marzo provvedimenti restrittivi in relazione ai transiti da e per l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti informate, i provvedimenti potrebbero riguardare la sospensione dei voli da e per Milano, Venezia e Bologna e l’istituzione di controlli a campione alle frontiere terrestri (Brennero e Tarvisio), con verifica della temperatura per coloro che provengono da Lombardia e Veneto.

Non solo, anche la Slovacchia bandisce l’Italia: ha annunciato che sospenderà tutti i voli per e dall’Italia da lunedì prossimo, ha annunciato il premier Peter Pellegrini, dopo la conferma del primo caso di Coronavirus nel Paese. Tra le misure decise dal governo di Bratislava figurano anche il bando di tutte le gite scolastiche all’estero e il divieto di fare visita ai ricoverati in ospedale in tutto il Paese. Il primo paziente slovacco contagiato dal Covid-19 è un uomo di 52 anni del villaggio di Kostoliste, che non si è spostato di recente. Il figlio è stato a Venezia a metà febbraio, ma non sembra vi sia correlazione tra il viaggio del ragazzo e il contagio del padre. Quest’ultimo ha accusato infatti sintomi poi peggiorati prima della gita in Italia del figlio, che peraltro non presenta alcuna sintomatologia, riporta il sito del quotidiano Spectator.