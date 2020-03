Coronavirus, l’Austria ferma anche i voli per l’Italia: presto misure sugli slot aerei

L’Austria sospende tutti i voli di linea per l’Italia. In serata, apprende l’ANSA, è attesa invece la firma del decreto che bloccherà di fatto anche il traffico su strada e ferrovia, ad eccezione degli austriaci che fanno rientro, così come annunciato da Kurz. Ai confini, per il momento aperti, sono in atto controlli sanitari a campione, che in queste ore saranno intensificati. Per gli italiani che per motivi d’urgenza dovessero recarsi in Austria ci sara’ l’obbligo di certificato medico. Tutti coloro che arrivano dall’Italia dovranno stare 2 settimane in auto-isolamento.

La Commissione Ue presentera’ “rapidamente” una legislazione sugli slot aerei per aiutare il settore in sofferenza per il Coronavirus. “Vogliamo rendere più facile per le compagnie tenere gli slot anche se non operano voli, è una misura temporanea che aiuta l’industria e l’ambiente perché solleva la pressione sul settore e riduce le emissioni evitando gli aerei fantasma”, costretti a volare anche senza passeggeri: lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Per far fronte a questa sfida abbiamo bisogno di più Europa presente e mobilitata a fianco degli stati membri e di tutti gli attori” con l’obiettivo di “cercare di coordinare l’azione al fine di contenere o far regredire questo virus – ha aggiunto Michel –, ma anche per essere più solidali sulle attrezzature mediche di cui abbiamo bisogno e per essere mobilitati nella ricerca anche di un vaccino, ma anche di ridurre gli impatti negativi sul piano economico e sociale”.