Coronavirus: le 5 regole dell’autoisolamento, per proteggere se stessi e gli altri

Per evitare di diffondere il Coronavirus è previsto l’isolamento, in caso di sintomi lievi, se si è stati a stretto contatto con una persona infetta o con quanti vivono o sono stati nelle zone a rischio, quelle in cui CoVid-19 circola attivamente: ma quali accorgimenti adottare in questa fase? L’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) ha diffuso le 5 regole dell’autoisolamento, per proteggere se stessi e gli altri.

“In Italia sono oltre 13 milioni gli anziani e 24 milioni i malati cronici – spiega Susanna Esposito, Presidente WAidid e Professore Ordinario di Pediatria all’Universita’ di Parma -. Dobbiamo tener presente che il COVID-19 si manifesta con sintomi lievi/moderati in 8 persone su 10, mentre solo 2 necessitano di ricovero e 1 presenta complicanze che richiedano la terapia intensiva. Questo si verifica proprio nelle cosiddette categorie a rischio. L’autoisolamento, dunque, e’ un richiamo alla responsabilita’ e alla coscienza di ciascuno di noi. Per farlo, pero’, bisogna seguire alcune precise indicazioni. Non basta restare semplicemente nella propria abitazione come si possa pensare. Per questo, WAidid ha voluto mettere in evidenza cinque semplici accorgimenti che possono fare la differenza nella corretta gestione di questa fase, mettendo al sicuro la propria salute e quella altrui“.

Di seguito le 5 regole: