A causa dell’emergenza Coronavirus, Google ha cancellato il suo evento più importante dell’anno, la conferenza I/0 in programma per il 12-14 maggio allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, nella Baia di San Francisco. All’appuntamento partecipano di solito migliaia di persone da tutto il mondo, dai partner di Google agli sviluppatori app e siti per i suoi servizi digitali.