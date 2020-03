Coronavirus, l’epidemiologo: “Ci vorranno mesi per tornare alla normalità, non siamo ancora sicuri della risposta immunitaria”

“E’ davvero difficile fare previsioni sulle strategie di rientro alla normalità, ricordo sempre che si devono osservare le tendenze non i dati giornalieri. Al momento non abbiamo indizi sicuri sulla risposta immunitaria al nuovo Coronavirus, né potremmo averli perché è comparso sul pianeta da poche settimane“. Interpellato dall’Adnkronos Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Agenzia per la tutela della salute di Milano che fa parte dell’Unità di crisi del presidente della Regione Lombardia, non si sbilancia. Secondo l’esperto “sarà questione di mesi“. Il numero dei positivi e dei decessi in Italia da Covid-19 non accenna a diminuire e il ritorno dei contagi a Codogno e Vo’ Euganeo – dove i casi erano stati azzerati – alimenta la paura di una quarantena senza fine. “Probabilmente bisognerà attendere la scomparsa dei nuovi contagi, ricaricare un po’ le batterie del sistema sanitario adesso stremato, tenere i soggetti fragili al riparo, fare una sorveglianza più stretta su tutti i sintomatici – per isolarli al primo colpo di tosse e liberarli dalla quarantena solo quando negativi – e provare a ripartire piano piano. Ci vorrà tempo e pazienza“, conclude Demicheli.