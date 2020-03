Coronavirus, l’esperto: “La chiusura delle scuole ha salvato l’Italia, i bambini sono un notevole vettore di contagio”

“Con la chiusura tempestiva delle scuole abbiamo salvato tre quarti dell’Italia”, in particolare il centro Sud, da una diffusione del Coronavirus analoga a quella delle regioni più colpite del Nord. Così Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) del ministero della Salute, conversando con i giornalisti dopo la conferenza stampa alla Protezione civile. “I bambini sono un notevole vettore di contagio“, ha spiegato Richeldi. “Il ministro della Salute e il presidente del Consiglio hanno chiuso le scuole nonostante i bambini non fossero colpiti dal virus – ha osservato Richeldi -, (in quel momento) c’erano un po’ di casi a Codogno e un po’ di casi a Lodi, avevano chiuso li’” con l’istituzione delle zone rosse. “Con quel provvedimento abbiamo salvato tre quarti d’Italia“, ha aggiunto.