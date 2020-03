Coronavirus: in Liguria pronta la nave-ospedale, tra poche ore i primi pazienti

“La nave tra poche ore avrà i suoi primi pazienti, è una delle strutture di filiera della sanità ligure. Abbiamo bisogno di liberare continuamente letti che le persone che per fortuna migliorano devono lasciare a chi verrà dopo loro. Qui metteremo persone che faranno la convalescenza, che sono ancora positive al test ma di fatto sono fuori pericolo, che hanno bisogno di un periodo di cure. E’ una struttura per la bassa intensità di cura come ne stiamo facendo altre per garantire il turnover nei nostri ospedali“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in diretta su Rai 3 ad Agorà, collegato dal porto di Genova dov’è pronta la nuova nave–ospedale, la Gnv Splendid, che da oggi accoglierà i primi 25 pazienti affetti da Coronavirus in dimissione dagli ospedali della Liguria.