Coronavirus, l’impatto “positivo” in Cina: l’economia rallenta e lo smog sparisce

Tra i tanti effetti del coronavirus, almeno uno, molto positivo, è visibile dallo Spazio: le immagini satellitari hanno mostrato un calo molto significativo dei livelli di inquinamento in Cina, dovuto in parte al rallentamento economico provocato dal coronavirus.

Le mappe elaborate della NASA – riporta la BBC – mostrano che i livelli di biossido di azoto – un gas nocivo emesso dai veicoli a motore e dalle strutture industriali – sono calati dall’inizio dell’anno a causa dello stop o del calo di attività nelle fabbriche cinesi deciso dai produttori per contenere l’epidemia.

Gli scienziati della NASA ritengono che la riduzione dei livelli di biossido di azoto è stata inizialmente evidente vicino alla fonte dell’epidemia, a Wuhan, ma poi si è diffusa in tutto il Paese.

“E’ la prima volta che vedo un calo così significativo su un’area così ampia per un evento specifico“, ha dichiarato Fei Liu, ricercatore del Goddard Space Flight Center.

La Cina ha registrato 80mila casi di contagiati dall’inizio dell’epidemia, che si è diffusa ormai in oltre 50 Paesi.