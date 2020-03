Coronavirus, in Lombardia crescono contagi e morti: 2612 casi e 135 vittime, pronto soccorso in grande pressione. Positivo il questore di Bergamo

È sempre più seria la situazione coronavirus in Lombardia alla luce dei nuovi dati appena diffusi. “In quindici giorni la diffusione del virus si è sviluppata in modo fulmineo, abbiamo fatto uno sforzo gigantesco, straordinario da parte di uomini e donne per inventare soluzioni e trovare modalità per dare risposte. I positivi al Coronavirus oggi in Lombardia sono 2612 con un incremento di 361 unita’. I pazienti ricoverati sono 1622 a cui devono essere aggiunte 309 persone in terapia intensiva, 65 in piu’ rispetto a ieri. I dimessi clinicamente guariti sono 469, ma purtroppo anche i decessi crescono: a oggi in Lombardia sono morte 135 persone”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la quotidiana conferenza stampa a Palazzo Lombardia per fare il punto sul Coronavirus. Per la terapia, ci sono oggi 400 posti letto disponibili: la Regione è riuscita a “recuperarne e riconvertirne 80”.

“La situazione dei pronto soccorso nelle aree di frontiera e’ sempre di grande pressione”, ha detto Gallera, spiegando che “solo ieri a Crema ci sono stati 80 accessi in pronto soccorso tutti da ricoverare con polmonite, ed erano 70 il giorno prima, 60 il giorno prima ancora”. A Lodi, ha proseguito Gallera, “c’erano 65 persone in pronto soccorso da ricoverare, a Cremona ieri sono passate 80 persone, a Bergamo est 70 persone, questo per dare a tutti la dimensione fenomeno che stiamo affrontando”. Ammontano a 267 i contagiati da Coronavirus nell’area Metropolitana di Milano, ha affermato Gallera, precisando sono 70 i nuovi casi di infezione rispetto alla giornata di ieri. Nel territorio comunale di Milano, ha aggiunto l’assessore, sono invece 119 i positivi al test del tampone. Dei positivi al Coronavirus in Lombardia il 33% sono over 75, il 20% tra 65 e 75 anni, il 25% tra i 50 e i 64 anni, il 17% tra i 25 e i 49, l’1% tra 18 e 24, e l’1% meno di 18 anni”. Questi i dati forniti dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa.

È risultato positivo al coronavirus anche il questore di Bergamo Maurizio Auriemma. Non ha la febbre ed è asintomatico. Ma è in quarantena nel suo alloggio di servizio in Questura, da dove continua a lavorare al telefono. Ieri è risultata positiva anche il prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi.

Sono, invece, stabili le condizioni di Mattia, il paziente 1 ricoverato da oltre 10 giorni al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, il 38enne e’ ancora intubato e non e’ in grado di respirare in modo autonomo. La moglie, all’ottavo mese di gravidanza, e’ stata dimessa ieri.