Coronavirus, in Lombardia crescita esponenziale, l’Emilia Romagna supera quota 1.000, aumentano i casi in Veneto e Trentino: bambino di un anno ricoverato ad Aosta

Tra gli 8 contagiati dal coronavirus in Valle d’Aosta, c’è anche un bambino di un anno, risultato positivo al test, che ora è ricoverato all’ospedale di Aosta. Altre due persone sono ricoverate in città: presentano sintomi influenzali e sono in attesa dell’esito del tampone. In tutta la regione, le persone poste in quarantena sono ora 57.

“Il dato totale dei casi positivi in Lombardia sono 3420, con forte crescita rispetto a ieri dovuta al fatto che vi erano oltre 300 tamponi che ieri non erano stati caricati e che sono arrivati dal laboratorio di Brescia, arrivati dopo l’aggiornamento”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in una diretta Facebook, aggiungendo che i decessi sono 154. “Crescono e continuano a crescere le persone dimesse, i guariti sono 524, +75, un dato che sottolineiamo”. Sull'”incremento di piu’ di 800 casi positivi” in un giorno, ha spiegato che “il trend continua a crescere e cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva: 359, con 50 persone in piu'”. “È sempre di piu’ una lotta complicata che vede il sistema sanitario lombardo dimostrare una straordinaria capacita’ di resistere”. “Il sistema sta dimostrando di essere reattivo, forte e solido, ma e’ messo oggi in forte tensione. La linea in cui non saremo piu’ in grado di dare una risposta si avvicina. Chi e’ in trincea dice che siamo in un punto in cui non rischiamo piu’ di dare qualita’ di cura a chi ne ha bisogno”, ha aggiunto in merito alla tenuta del sistema sanitario lombardo.

Il 28 febbraio le persone in terapia intensiva per Coronavirus erano 50, oggi sono 359, ha detto Gallera, numeri che testimoniano come il contagio “sia cresciuto in maniera esponenziale” “ed e’ cio’ che ci preoccupa di piu'”.”La forte crescita del numero dei pazienti in terapia intensiva ci dimostra che la sfida più grande sarà nei prossimi 15 giorni. Noi abbiamo creato lo slogan #fermiamoloinsieme non per moda, ma perché adesso sono davvero determinanti i comportamenti di tutti per rallentare il contagio. È fondamentale evitare i luoghi affollati e per chi può stare a casa”. “Serve che ognuno di noi adotti misure importanti. Oggi sono venuto al lavoro in macchina e ho visto tante persone che camminavano per strada gioiose. La gioia non va persa mai, cosi’ come la positivita’, ma oggi dobbiamo avere la consapevolezza del momento che viviamo. La gioia dovremmo provarla tra le mura di casa o in una camminata solitaria. Questo messaggio non e’ ancora passato. Chiediamo quindi misure che ci portino a far capire a tutta la popolazione che c’e’ la necessita’ assoluta di rallentare la nostra vita sociale per poter contrastare la diffusione del virus”, ha aggiunto Gallera.

Milano registra una crescita nel conteggio dei positivi: 361, di cui 158 in citta’ (ieri erano 119). Brescia e’ la provincia lombarda che registra oggi un maggior incremento, questo perche’, ha spiegato l’assessore Giulio Gallera, mancavano all’appello di ieri 300 tamponi non pervenuti da questa citta’. I positivi a Brescia sono 413 a fronte dei 182 di ieri. Notevole l’incremento anche a Bergamo (761 rispetto a 623) e a Cremona (562, ieri 452). A Lodi sono 811 rispetto ai 739. A Como si contano 23 positivi, 61 nella provincia di Monza Brianza, 221 a Pavia, 46 a Mantova, 27 a Varese, 35 a Lecco. “Sono due giorni che la provincia di Lodi vede un incremento sempre piu’ contenuto, ancora siamo a 811 casi, segno che le misure che abbiamo messo in campo nella zona rossa stanno dando alcuni risultati. Quindi li dove c’e’ un’azione che porta i cittadini a rallentare la loro vita sociale i risultati arrivano”, ha detto Gallera, nel corso di un aggiornamento in diretta streaming sulla situazione del Coronavirus.

26 i contagi in Puglia, Foggiano con piu’ casi

I casi accertati da infezione legata a Coronavirus in Puglia salgono a 26, due in piu’ rispetto a ieri (nel Foggiano e nel Leccese), mentre i decessi salgono a tre. La provincia di Foggia e’ la piu’ colpita con tutte le tre vittime e altri otto contagiati, segue Lecce con sei, Bari quattro, Taranto 3 e Bat 2. L’ultimo decesso e’ quello avvenuto nell’ospedale di Cerignola, un uomo di 78 anni e’ morto nel reparto di Malattie infettive. E’ stata confermata anche la positivita’ di un paziente ricoverato nell’ospedale di Putignano. Un’ambulanza dedicata, stamattina alle 12, ha trasferito il paziente nell’Unita’ Operativa di Malattie infettive del Policlinico di Bari. Le condizioni dell’uomo sono giudicate buone dai sanitari. La direzione medica dell’ospedale e il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari immediatamente dopo l’esito del tampone hanno disposto, come da protocollo regionale, la sanificazione degli ambienti ospedalieri interessati, a partire dalla degenza, una camera singola. “La situazione – fa sapere il governatore Michele Emiliano – e’ sotto controllo, sono state contemporaneamente avviate le verifiche sanitarie su tutti i contatti stretti, ossia il personale – in numero limitato – che e’ stato in contatto ravvicinato con il paziente durante la permanenza in ospedale e che, attenendosi strettamente ai protocolli, ha indossato i dispositivi di protezione individuale gia’ all’insorgere dei primi sospetti diagnostici. La direzione medica ha disposto la sospensione temporanea delle attivita’ di ricovero ordinario e ambulatoriali.

Aumentano i casi in Veneto

Salgono a 598, 55 piu’ dell’ultimo bollettino delle 9 di oggi, i casi positivi al Coronavirus in Veneto. A dirlo e’ il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 17.30. Aumenta anche il numero dei deceduti arrivati a quota 15, due in piu’ di quanto registrato questa mattina. In merito all’uomo deceduto oggi all’ospedale di Padova, la seconda vittima nella citta’ euganea da quando e’ iniziata la crisi sanitaria, era un paziente con una grave malattia pregressa. Lo si e’ appreso da fonti della Regione Veneto. L’uomo, un 68enne della provincia, ex autista, era malato da tempo ed e’ deceduto per effetto di patologie polmonari e oncologiche. L’esito del test per la positivita’ al Sars Cov-2 era arrivato tre giorni fa, facendo scattare il ricovero dell’uomo, prima a Cittadella e poi a Padova. Positiva al Coronavirus anche la sua compagna, che quindi e’ stata posta in isolamento.

Oltre 1.000 contagi in Emilia Romagna: stretta sulla socialità

L’Emilia-Romagna supera quota mille casi: attualmente, infatti, sono 1.010 i contagiati, di cui oltre 400 a casa e 64 ricoverati in terapia intensiva. Cresce anche il conteggio delle vittime, che sale da 37 a 48: di questi, sei sono cittadini lombardi. Una buona notizia potrebbe arrivare da Piacenza: la provincia è la piu’ colpita, ma per il quarto giorno consecutivo ha visto rallentare la percentuale di crescita dei contagi. “Una rondine non fa primavera, aspettiamo altre conferme”, ha detto il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi; “tuttavia, se fosse confermato questo trend, potrebbe significare che siamo vicini a superare una situazione veramente difficile”. A Piacenza, semplici cittadini continuano a regalare brioche, panini, pizze e gelati ai medici e agli infermieri, in servizio ininterrotto da giorni, mentre un’associazione ha lanciato il primo ‘Antivirus festival’: una serie di performance artistiche che saranno trasmesse lunedi’ online.

L’allerta rimane comunque massima, tanto che la Regione e’ pronta a un’ulteriore stretta su luoghi di socialita’, come centri anziani, palestre e piscine. “O sara’ contenuta nel nuovo decreto o in un’ordinanza del Presidente della Regione”, ha confermato Venturi, rinnovando l’appello “a far restare a casa gli anziani, perche’ scontano una mortalita’ piu’ elevata”. Alcuni Comuni, come Rimini, hanno gia’ provveduto alla chiusura, anticipando il provvedimento. Inoltre, oltre a essere confermata la volonta’ di disporre di un ospedale dedicato al ‘Covid-19′ in ogni provincia, lunedi’ sara’ pronto anche un piano di gestione dell’emergenza che prevedera’ l’eventuale rinvio delle prestazioni non urgenti: “Ci auguriamo di non usarlo, ma dobbiamo essere flessibili e pronti a reagire giorno per giorno se sara’ necessario”.

Sono circa 600 le quarantene attive in provincia di Rimini a causa del Coronavirus. E’ quanto comunica la Prefettura del capoluogo romagnolo sulla scorta degli aggiornamenti forniti dall’Ausl secondo cui sono complessivamente 102 i casi di cittadini, residenti in provincia, risultati positivi al nuovo virus. Questo numero, spiega una nota, si integra con il cittadino residente fuori regione gia’ ricoverato all’Ospedale di Rimini e il cittadino sammarinese deceduto nei giorni scorsi per un totale di 104 diagnosi. In giornata, inoltre, va registrata la morte di un paziente 89enne affetto da altre gravi patologie. Rispetto ai dati annunciati ieri si rileva un incremento di 11 casi di positivita’: 9 pazienti maschi e 2 donne. Di questi pazienti 7 sono a casa in isolamento volontario domiciliare poiche’ senza sintomi o con sintomi lievi e 4 sono stati ricoverati in ospedale, sebbene con sintomi non gravi. Oggi, infine, sono stati dimessi altri 4 pazienti.

7 nuovi casi in Trentino: prima persona ricoverata in rianimazione

Sono 7 i nuovi casi di Coronavirus in Trentino. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa l’assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana ed il presidente Maurizio Fugatti. Diventano quindi 18, in totale, le persone contagiate dal Covid-19. Il caso piu’ grave, il primo di una persona ricoverata in rianimazione anziche’ in un reparto di malattie infettive in provincia di Trento, e’ un 66enne che si e’ presentato al Pronto soccorso di Cles ed e’ stato poi portato in ospedale a Rovereto. Quattro le persone contagiate nella citta’ di Trento, tra cui uno studente universitario. Due di queste sono state identificate grazie alla telefonata di un famigliare al 112 preoccupato per le condizioni di salute dei congiunti, che accusavano tosse ed altri sintomi. L’equipe medica e’ arrivata sul posto e, dopo il test, le due persone sono risultate positive. Altri due casi riguardando due persone che si sono recate autonomamente in pronto soccorso a Trento e sono risultate positive al test. Altro caso e’ quello di una donna anziana, 80 anni, rientrata in casa di risposo a Canal San Bovo, in Trentino, dopo un ricovero nel reparto di geriatria dell’ospedale di Feltre, in Veneto, che e’ poi stato chiuso. Ora la donna e’ in isolamento all’interno della casa di riposo e sette degli operatori che lavorano nella Rsa e sono entrati in contatto con lei sono in quarantena. Il settimo caso e’ un uomo di 55 anni trovato positivo al tampone all’ospedale di Cavalese, ma non residente in zona, il cui contagio si ritiene sia avvenuto per frequentazioni esterne, cosi’ come sono da ritenersi contagiati fuori dal Trentino tutti gli altri, riferisce l’Azienda sanitaria.

Salgono a 4 i casi positivi nel messinese

Salgono a 4 i casi positivi al Coronavirus nella provincia di Messina: l’ultimo riguarda C’e’ un medico in pensione risultato positivo al tampone, sarebbe entrato in contatto con il professore universitario che si trova in quarantena in casa. Il paziente, che si e’ auto-presentato al Policlinico, e’ stato trasferito a Catania. La notizia viene confermata dal Policlinico.

Nuovo caso a Cagliari

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato accertato in serata dall’unità di crisi, secondo quanto rende noto la Regione Sardegna. Si tratta di un uomo, attualmente ricoverato in ospedale a Cagliari, proveniente dalla Lombardia. Le sue condizioni non sono gravi. Intanto l’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e l’azienda Brotzu hanno disposto la sospensione di tutte le attività ambulatoriali programmate, la dimissione dei pazienti dimissibili, la sospensione di terapie e interventi chirurgici se non urgenti.

A Pomezia 14 casi positivi confermati

A Pomezia ad oggi sono 14 i casi risultati positivi al Covid 19. Lo comunica il Comune in una nota spiegando che “dalle prime indagini effettuate sembra siano tutti riconducibili a link epidemiologico noto. Istituzioni nazionali e locali lavorano senza sosta per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate”.

Primo caso positivo a Senigallia

Primo caso positivo al Coronavirus ricoverato all’ospedale di Senigallia. Lo si evince dai numeri forniti dal Gores. Si tratta di una donna anziana, gia’ ricoverata ne nosocomio per altre patologie: e’ stata sottoposta al tampone con esito positivo. Ora si trova nel reparto di medicina, non in terapia intensiva. In fase di valutazione il numero e le condizioni dei medici, infermieri e personale, sanitario e non, venuto in contatto con la paziente nei giorni scorsi quando ancora non si conosceva la positivita’ al Coronavirus. Secondo le disposizioni di governo, finiranno in quarantena: un isolamento forzato per evitare altri contagi.