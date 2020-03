Coronavirus: in Lombardia “ci aspettiamo di vedere calare quella dannata curva dei contagi entro una settimana”

In Lombardia “ci aspettiamo entro una settimana di vedere quella dannata curva dei contagi calare o almeno rallentare. Insomma, abbiamo disperato bisogno di un’inversione di tendenza, ma comunque questa battaglia non sarà finita lì. Sarà una maratona“: lo afferma l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in un’intervista al Corriere della Sera. Al momento, prosegue Gallera, è “impossibile” fare previsioni su quanto durerà ancora l’emergenza Coronavirus in Lombardia. La regione è però pronta ad andare avanti da sola: “Io credo molto nella collaborazione tra soggetti istituzionali, però nello spirito di questa terra dico anche che noi andiamo avanti, tutto ciò che possiamo fare da soli lo facciamo“. L’idea resta quella di realizzare un ospedale nei padiglioni della Fiera di Milano anche grazie all”arruolamento’ dell’ex capo della protezione Civile Guido Bertolaso: “Ha molta esperienza e contatti a livello internazionale, e noi abbiamo l’obiettivo di quell’ospedale da 500 posti negli spazi della Fiera, che potrà diventare una risorsa per l’intero Paese“.