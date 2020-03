Coronavirus, l’assessore della Lombardia: “Anche le cliniche private metteranno i letti a disposizione”

“Oggi abbiamo approvato una delibera che fa sì che anche gli ospedali solo autorizzati, le cliniche private di Milano, entrino in questo sistema mettendo a disposizione i loro posti letto e – le poche che li hanno – anche i posti di terapia intensiva”. Ad annunciarlo è Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, parlando delle ultime mosse avviate per far fronte all’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di nuovo coronavirus, oggi a margine di un sopralluogo alla nuova terapia intensiva da campo dedicata ai malati di Covid-19 e realizzata dall’ospedale San Raffaele di Milano in una tensostruttura.

“Qui si dimostra che il sistema lombardo è un unico grande sistema fatto da ospedali pubblici e privati accreditati”. In più con la delibera di oggi, spiega infine Gallera, “ormai non c’è più nessuna distinzione fra le strutture private, che entrano anche loro dando il loro contributo in posti letto”.