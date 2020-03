Coronavirus, il governatore della Lombardia: “Per l’ospedale in Fiera abbiamo i medici, ma servono ventilatori”

Per l’ospedale da campo in Fiera di Milano “abbiamo bisogno di ventilatori polmonari, avremmo bisogno anche dei medici ma con l’appello che abbiamo fatto a livello internazionale ne stiamo recuperando anche da Paesi stranieri. Tanti si sono messi a disposizione e sono pronti a operare”. Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’. “Grazie al Governo che ha fatto una deroga non dovranno più sottoporsi all’esame di riabilitazione per chi si è laureato all’estero”. Sono difficili da recuperare nel mondo perché “all’estero oggi uno se li tiene per sé, non è una grande dimostrazione di altruismo”.

Sulle mascherine “io presumo sia stato un errore“, in Lombardia “ci siamo trovati in difficoltà e in questo caso c’è stata polemica perché noi facevamo affidamento su queste mascherine e queste mascherine proprio non erano idonee. Dopo tre settimane di lavoro uno perde un po’ il controllo, io cerco di sdrammatizzare ma qualche assessore io lo capisco”.

Quanto alla gestione dei poteri, “è molto chiaro chi deve fare cosa: in caso di emergenza è lo Stato che deve agire: in una situazione ordinaria la responsabilità sarebbe stata soltanto nostra. In Stato di emergenze, queste competenze sono dello Stato“. In Lombardia, spiega, “consumiamo circa 300mila mascherine ogni giorno, dal potere centrale ne abbiamo ricevute 370mila, quindi un giorno e mezzo, le altre le siamo dovute andare a cercare noi”.

Per la decisione di affidarsi a Guido Bertolaso “uso le parole del presidente della Repubblica a cui ho comunicato la nostra decisione ieri: quando ci sono momenti di difficoltà bisogna recuperare tutte le risorse a disposizione. Bertolaso – aggiunge – ci verrà ad aiutare per fare questo grande centro di rianimazione in Fiera”.

Questo grande ospedale in Fiera che Guido Bertolaso aiuterà a realizzare, sottolinea Fontana, “potrà risolvere molti problemi della Lombardia e sarà, io credo, molto utile anche al resto del Paese quando, mi auguro non succeda, dovesse accadere che il virus raggiunga anche altre regioni” in modo più forte.