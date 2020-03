L’ospedale Fiera resterà operativo anche per gestire nuove eventuali ondate di Coronavirus : lo ha affermato l’assessore della Lombardia Giulio Gallera a Mattino Cinque. “Qualcuno dice che a ottobre, dopo l’estate, dovrebbe esserci una seconda ondata e quindi con l’ospedale in Fiera ci faremo trovare molto pronti: ciò che abbiamo realizzato oggi è chiaramente al servizio, sperando che tutto questo non avvenga“. La struttura resterà a disposizione “della Lombardia, del Paese e dell’Europa”.

Coronavirus: in Lombardia l’ospedale in Fiera resterà operativo in caso di una seconda ondata di contagi in autunno

