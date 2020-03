Coronavirus, numeri ancora in crescita in Lombardia: solo oggi 1377 positivi e 202 decessi

Ancora in aumento il numero dei contagiati da coronavirus in Lombardia, come evidenzia l’Assessore Gallera: solo oggi sono 1377 in più per un totale di 14.649. Il totale dei decessi è 1.420, 202 in più rispetto a ieri: lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che i “dati sono un po’ scomposti, alcuni crescono molto, altri meno“.

“I positivi sono 1.377 in più, “un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni”, mentre il dato dei ricoverati “è molto alto, sono 1.273 in più di ieri”. In terapia intensiva “sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri”.

“Ho un dato positivo: la gente sta rimanendo a casa. Ricordo a tutti di fare questo sforzo. Contiamo che entro la fine della settimana la linea possa almeno rallentare o fermarsi. Questo è l’auspicio che ci poniamo. Questo non vorrà dire che torneremo da lunedì a fare quello che facevamo e alla vita frenetica. Aspettiamo il fine settimana per poter avere un’evidenza che i nostri sacrifici stanno producendo i risultati ma poi la strada sarà lunga”.

“Abbiamo acquistato e distribuito più di 4 milioni di mascherine. E gli ordini fatti nelle prime settimane di grande emergenza inizieranno ad arrivare in maniera più cadenzata”: lo ha assicurato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in collegamento Facebook, spiegando che l’intenzione e’ di fornire i presidi anche ai medici di base.

Brescia batte Bergamo nel primato, certo non lusinghiero, dei nuovi contagiati da Coronavirus in Lombardia. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha spiegato che a Bergamo i contagiati sono 3760, ovvero 344 piuù di ieri, mentre a Brescia sono 2918, con un aumento di 445 in un solo giorno. Solo 42 i nuovi casi nel Lodigiano “a conferma – ha aggiunto – che la strada intrapresa del contenimento è stata giusta”.