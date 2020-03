Coronavirus, l’Oms cauta su trend Italia: “E’ presto per festeggiare”

Occorrerà attendere da tre a cinque giorni ancora per vedere se il trend positivo registrato in Italia sarà confermato: lo ha detto la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, in un aggiornamento sulla pandemia da coronavirus in cui si è parlato anche della situazione in Italia.

Negli ultimi due giorni in Italia si è registrato una leggera discesa del numero di contagiati e morti ma la portavoce ha detto che è ancora troppo presto per dire se questo riflette un’inversione di tendenza nel diffondersi dell’epidemia nella penisola.

In Italia “c’è un barlume di speranza. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma e’ ancora molto, molto presto” per fare valutazioni ottimistiche. Lo ha detto la portavoce dell’Oms Margaret Harris parlando con i giornalisti oggi a Ginevra sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus in Italia.