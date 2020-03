Coronavirus, l’OMS: “L’Europa impari dall’approccio dell’Italia”

“L’Italia e’ diventata la piattaforma per il know-how per l’Europa” e il Vecchio Continente dovrebbe imparare dal suo approccio: lo ha affermato Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizazzione mondiale della sanita’ (Oms), citato da Bloomberg, sottolineando come mentre i Paesi europei stanno cominciando ad allinearsi nelle strategie per combattere il coronavirus, la regione ha bisogno di piu’ solidarieta’.

“Vorrei esprimere – ha aggiunto – il mio apprezzamento al ministro Speranza per avere condiviso i dati in modo trasparente. L’Italia è stato uno dei Paesi ad avere una risposta subito rapida al virus”.