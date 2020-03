Coronavirus, l’oncologa: “La gente muore per l’irresponsabilità altrui”

Ai tempi del coronavirus non ci si può permettere il lusso di ammalarsi di altro. La frase “quando c’è la salute c’è tutto” solo ora appare vera come quando si calpestano i corridoio di un qualsiasi reparto di ospedale e si spera di uscirne presto. Ne sono già consapevoli i malati di tumori per i quali questo virus fa un po’ più paura.

“E’ dura. Sono abituata a vedere morire persone per colpa del cancro, ma non se lo sono cercato. Mi dispiace vedere morire gente per irresponsabilità altrui. Passerà, ma chi si salverà se lo ricorderà e non sarà un bel ricordo”, racconta a denti stretti all’Adnkronos un’oncologa dello Ieo.