Coronavirus, Lopalco: “In Puglia crescita dei casi più lenta rispetto allo scenario peggiore’

Finora in Puglia si sono registrati 581 casi di positività al coronavirus. Oggi 103 casi in più, su 743 test, e nessun decesso. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati complessivamente 4.789 test. “Ancora in Puglia siamo al di sotto della crescita esponenziale che temevamo e che si è registrata in altre regioni. Sul totale noi oggi ci saremmo dovuti aspettare più di 700 casi, se avessimo avuto quel tipo di crescita. E invece, siamo a meno di 600. Per cui la crescita è leggermente più lenta rispetto allo scenario peggiore. Non siamo nello scenario peggiore, questo ci consola”. Lo dice all’Adnkronos il professor Pierluigi Lopalco, responsabile della struttura di progetto per il Coordinamento delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia.

“Io sto cercando di fare un confronto con regioni come la Toscana – aggiunge – perché è una regione che più o meno ha la nostra popolazione e ha una situazione anche geografica un po’ simile alla nostra con dei grossi centri urbani e poi con tanti altri più piccoli e isolati. Noi stiamo andando più lenti della Toscana, forse perché da loro è partita un po’ prima l’epidemia e ha risentito di meno delle misure di chiusura generale. Questa potrebbe essere la spiegazione. Noi in questi giorni abbiamo modificato il sistema di raccolta dati – avverte Lopalco – bisogna guardare l’andamento e il dato finale per capire bene la situazione”. Lopalco conferma che la situazione diventa “preoccupante” quando ogni 2,5-3 giorni si registra un raddoppio dei casi. ”Quella è la curva di crescita esponenziale che abbiamo registrato nelle altre regioni”, spiega. ”Noi siamo ancora al di sotto”, aggiunge. ”Il numero di tamponi che stiamo facendo è alto, non basso”, sottolinea Lopalco. ”Nonostante sia aumentato negli ultimi giorni, se si fa il rapporto tra numero di tamponi e positivi, il tasso di positività è comunque basso, credo che sia inferiore al 10%. Io credo che stiamo facendo comunque in questo momento una politica di tamponi abbastanza allargata e ragionevole”.