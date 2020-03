Sono tutti occupati gli 80 letti di terapia intensiva riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il Coronavirus all’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, la zona piu’ colpita dall’epidemia. La drammatica situazione, confermata da fonti ospedaliere, e’ stata registrata in queste ore. Per i malati che avranno bisogno di ventilazione ed ossigeno si fara’ ricorso alla rete delle terapie intensive italiane.