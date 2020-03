Coronavirus: l’ospedale di Cremona cerca medici per l’emergenza

La situazione resta complessa ma stabile rispetto a ieri nell’ospedale di Cremona, alle prese con sovrabbondanza di contagiati da coronavirus rispetto ai posti letto e alla forza lavoro nei reparti. Al bando per la ricerca urgente di infermieri per fronteggiare l’emergenza, in un solo giorno hanno risposto candidandosi circa trenta persone.

“Grazie agli infermieri che stanno rispondendo al nostro appello”, ha scritto sulla propria pagina Facebook l’Asst di Cremona, che in mattinata ha pubblicato un nuovo avviso pubblico “per la formazione di un elenco di medici disponibili ad essere impiegati a solvere attivita’ assistenziale nell’ambito dell’Ospedale di Cremona”. Si tratta di incarichi di natura occasionale e temporanea (con compenso orario onnicomprensivo di 50 euro), con durata e impegno orario che, si legge nel bando, “verranno concordati tra l’azienda e il professionista a seconda della disponibilita’ manifestata e del perdurare della necessita’ assistenziale”.