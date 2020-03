Coronavirus: Luxottica sospende tutte le attività italiane del gruppo

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – In ottemperanza alle ultime indicazioni governative e informate le organizzazioni sindacali, Luxottica comunica la sospensione di tutte le attività italiane del gruppo fino a nuova comunicazione. La decisione interessa gli stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe, Rovereto, Pederobba, Lauriano, Silvi Marina e Città Sant’Angelo. L’azienda “sta verificando la possibilità di proseguire alcune attività essenziali come la logistica e il laboratorio lenti di Sedico, in conformità con le disposizioni governative”, si legge nella nota. “Garantirà inoltre continuità alle funzioni centrali critiche per la gestione del gruppo e il coordinamento delle attività a livello globale”.