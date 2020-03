Coronavirus: M5S, ‘Abi e Bankitalia lavorino per stop dividendi banche’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – ‘Con il decreto Cura Italia il Governo, con il contributo della maggioranza, ha introdotto misure di garanzia pubblica molto favorevoli per le banche, affinché queste continuino a non far mancare il loro sostegno al tessuto economico e sociale del Paese”. Lo comunicano in una i senatori pentastellati Daniele Pesco e Rossella Accoto, rispettivamente presidente e capogruppo M5S in Commissione bilancio di palazzo Madama.

“Per questo riteniamo che Bankitalia e Abi, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e possibilità, debbano contribuire a far riflettere gli istituti di credito sull’opportunità di essere molto cauti con la distribuzione dei dividendi. In questo momento, per le banche, rimanere patrimonializzate sarebbe un segnale importante per la continuità dei finanziamenti a cittadini e imprese. Insomma, l’emergenza da coronavirus deve portare a privilegiare la protezione del Paese rispetto al profitto. Mai come adesso”.