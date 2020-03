Coronavirus: M5S lombardi a Conte, ‘misure più restrittive per nostri territori’**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ‘Misure più restrittive per i nostri territori, estensione dei tamponi a tutto il personale sanitario e a chi presenta sintomi influenzali, sospensione delle attività e cantieri non essenziali e urgenti, sanzioni per le aziende che non rispettano il protocollo di sicurezza”. Queste le misure più urgenti richieste dagli eletti lombardi del Movimento 5 Stelle con una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte.

‘Come ribadito dal nostro capo politico e viceministro all’Interno Vito Crimi – spiegano – in alcune aree bisogna fare misure molto più restrittive, non basta chiedere ai cittadini di restare a casa per fermare il contagio. I nostri concittadini chiedono di più”.

è quanto affermano, in una nota congiunta, i parlamentari Bologna, Carinelli, Cominardi, Corbetta, Dori, Mammì, Nocerino, Olgiati, Riccardi, Romaniello, Siragusa, Termini, Tripiedi, Zolezzi, l’europarlamentare Evi, i Consiglieri Regionali Alberti, De Rosa, Degli Angeli, Di Marco, Erba, Forte, Mammì, Piccirillo, Verni, Violi.