Coronavirus: Magi, ‘bene Fico ma governo informi Parlamento’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Le parole con le quali il presidente Fico ha voluto ancora oggi ribadire la centralità del Parlamento sono quanto mai importanti e necessarie, è però altrettanto necessario che il Parlamento torni a discutere dell’emergenza che il Paese sta vivendo, torni ad essere informato dal governo e a dare luogo a un dibattito pubblico e ampio”. Lo chiede Riccardo Magi, deputato di Radical-Più Europa.

“Lo ha fatto l’ultima volta il 26 febbraio -ricorda- e sembra trascorso un secolo da allora, vi erano pochissime vittime nel nostro Paese a causa del virus, ci si chiedeva se fosse utile l’uso delle mascherine nei luoghi affollati e se fosse opportuno o meno rinviare il referendum costituzionale. Gli stessi membri del governo, come quelli del Parlamento, durante l’informativa urgente del ministro della Salute sedevano a pochi centimetri gli uni dagli altri”.

“E’ indispensabile -conclude Magi- che tutto quello che viene deciso sia discusso e passi dal Parlamento, ne va della forza e della legittimazione stessa di tutte le misure che le istituzioni e la comunità nazionali sapranno mettere in campo in questo momento drammatico”.