Coronavirus, Magrini (AIFA): “A breve l’autorizzazione ai medici di famiglia per prescrivere i farmaci anti-Aids

“Stiamo lavorando per autorizzare a breve i medici di famiglia a prescrivere i farmaci anti-Aids. Però serve cautela, ad esempio per gli antimalarici come la clorochina: hanno anche rischi non piccoli e la loro prescrizione di massa va considerata con cautela“: lo ha affermato Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ospite della trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, riferendosi alle domande sulla carenza di alcuni farmaci e alle terapie antivirali (tra cui alcune terapie anti-Hiv) che sempre più persone chiedono come terapia preventiva.

Magrini invita alla cautela: “Attenzione a dire che ci sono trattamenti preventivi da fare con così pochi dati“.