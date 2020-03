Coronavirus: Malta e Marocco sospendono tutti i collegamenti per l’Italia

Dopo le misure adottate in Italia per contenere l’epidemia di coronavirus, Malta ha sospeso i collegamenti aerei e marittimi con il nostro Paese, con effetto immediato: lo ha annunciato il premier maltese, Robert Abela, aggiungendo che il governo si riunirà oggi per discutere le misure necessarie per assistere i cittadini maltesi presenti in Italia. Come ricorda il Times of Malta, ad oggi sono quattro i casi di coronavirus confermati nel Paese, tutti collegati all’Italia.

Anche il Marocco ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia. La decisione governativa ha effetto immediato e dura fino a nuovo ordine, secondo il comunicato diffuso questa mattina.