Coronavirus: mancano le mascherine, stop agli interventi ad Avellino

Sono esaurite le scorte di mascherine chirurgiche e gli interventi di qualsiasi natura sono stati bloccati negli ospedali Moscati di Avellino e Landolfi di Solofra.

Il direttore medico ha inviato una nota a tutte le unità operative nella quale si legge che “in seguito a carenza di mascherine chirurgiche e in attesa di un loro approvvigionamento, gli interventi chirurgici in elezione sono sospesi fino a nuove disposizioni“.

Nel tribunale di Avellino, che rimarrà chiuso per i prossimi tre giorni, è in corso la sanificazione. Lunedì riapriranno gli uffici giudiziari, ma soltanto per le attività indispensabili.