Coronavirus, la scritta sul muro nel manga giapponese che aveva “previsto” tutto [VIDEO]

L’emergenza coronavirus ha stravolto le vite di tutti. Non solo dei malati, delle vittime o delle loro famiglie, piombate in un dolore improvviso e lacerante, ma anche di tutti gli altri. Di quelli che sperano che questa epidemia finisca presto, di quelli che cercano risposte. Proprio su questo punto, sono tante le notizie false, le suggestioni e le associazioni improbabili che circolano in rete, alcune più fantasiose di altre.

Tra queste, ci sono le immagini postate nelle storie Instagram di Gabriele Parpiglia che ha pubblicato una segnalazione del cantante Sergio Sylvestre. Le immagini riguardano un manga giapponese, in particolar modo una scena nella quale in un muro compare una scritta: “Corona virus“. È facile immaginare come questo possa suggestionare i più, portandoli a inseguire le tante teorie del complotto che inondano la rete.