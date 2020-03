Coronavirus, anche Maradona in isolamento: “è ad alto rischio”

Diego Armando Maradona è in isolamento domiciliare, in un appartamento al primo piano di un edificio della città di La Plata, in Argentina, per timore che possa contrarre il Coronavirus. L’allenatore del Gimnasia è stato costretto dai medici ad abbandonare la squadra e separarsi dal gruppo perchè è un soggetto estremamente a rischio: “abbiamo deciso di prevenire, visti i suoi acciacchi di salute è ad alto rischio nel caso in cui dovesse essere contagiato da questa brutta malattia“. Maradona, che il 30 Ottobre compirà 60 anni, è stato dipendente dalla cocaina dal 1982 al 2004, è stato più volte ricoverato, operato e sottoposto a piani di riabilitazione per una vita di eccessi con droga, alcol ecibo. Ha avuto due bypass gastrici (uno nel 2005 e uno nel 2015) a causa di un vertiginoso aumento di peso dopo il ritiro dal calcio giocato (nel 1998).