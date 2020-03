Coronavirus: Maraio (Psi), ‘Pse d’accordo per grande risposta europea’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Oggi in riunione con i leader del Pse abbiamo condiviso l’opportunità di mettere in campo una grande risposta europea alle problematiche socioeconomiche derivanti dall’emergenza coronavirus. Con la sospensione del Patto di stabilità la commissione europea ha dato un forte segnale agli Stati ma è necessario che, passata l’emergenza sanitaria, si trovino risposte straordinarie e comuni per tutti gli Stati membri a partire da grandi investimenti per favorire l’occupazione e le imprese”. Lo afferma Enzo Maraio, segretario del Psi.