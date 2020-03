Nelle Marche è in aumento il numero dei test effettuati, arrivato a 1.250 (erano 1.028 ieri), così come quello dei pazienti positivi al coronavirus, passato da 274 ai 323 di questa mattina: è l’aggiornamento fornito stamane dalla Regione Marche sui risultati delle analisi eseguite presso il reparto di virologia dell’ospedale regionale di Torrette. In valore assoluto, circa un quarto dei tamponi effettuati è positivo al test.