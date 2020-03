Coronavirus: Mauri, ‘inaccettabili insulti a Lamorgese’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “In questo momento è assolutamente necessario essere responsabili e lavorare con spirito costruttivo. Questo vale a maggior ragione per chi ricopre incarichi pubblici. Per questo trovo l’atteggiamento del sindaco di Messina irresponsabile. Insultare il Ministro dell’Interno Lamorgese è un comportamento inaccettabile”. Lo sottolinea il viceministro dell’Interno Matteo Mauri

“Le critiche fanno parte della politica, le volgarità e gli insulti assolutamente no. E gli attestati di solidarietà al Sindaco De Luca di queste ore da parte di esponenti politici dell’opposizione mettono molta tristezza. Non è certo questo il modo in cui si dovrebbe collaborare. Alla luce anche della grande disponibilità dimostrata dal Governo a tutte le forze politiche. Con gli insulti non si risolve nulla. L’emergenza sanitaria a cui stiamo assistendo richiede da parte di tutti serietà e responsabilità, non certo inutili sceneggiate, che non risolvono problemi”.