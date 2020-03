Coronavirus, il cuore dei medici albanesi: “È il minimo essere qui, sono 30 anni che ci ha aiutate. Vinceremo questa battaglia”

“Sono 30 anni che ci aiutate e supportate ed e’ il minimo che potevamo fare per questa nazione“. Lo ha detto un infermiere di Pronto soccorso di 35 anni di Tirana che fa parte della delegazione di 30 persone di medici e infermieri arrivati a Brescia dove prenderanno servizio nel principale ospedale della citta’ per l’emergenza Coronavirus. “Sono consapevole di quanto sta accadendo negli ospedali bresciani, ma non mi spavento”, ha detto l’infermiere che ricorda “ho vissuto anche 15 anni a Napoli“.

“Da quando ho sentito che i numeri dei contagiati continuavano a crescere in Italia mi sono informata in ogni modo per poter aiutare l’Italia e ho risposto all’appello” ha aggiunto una dottoressa. “Mia madre nel 2011 e’ stata operata a Pisa. Quei medici l’hanno salvata e ora io voglio restituire quanto e’ stato fatto“. Un’altra infermiera ha aggiunto: “Per noi e’ una possibilita importante e sono sicura che vinceremo questa battaglia. Mio papa’ che e’ medico e’ stato contagiato da Covid 19 e io voglio aiutare i bresciani”.