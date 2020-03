Coronavirus, medico: “Non è un mostro imbattibile, si può guarire”

“Questo virus non è imbattibile, non è un mostro che non possiamo sconfiggere. Oggi dimettiamo 5 pazienti che sono guariti dal Covid 19 e fra loro c’è una donna di 92 anni: la prova che dal Coronavirus si può guarire“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Vincenzo Provenzano, coordinatore medico del Covid Hospital di Partinico. “E’ una patologia aggredibile, l’unico vero nemico da combattere in questo momento è il panico diffuso e la solitudine di questi pazienti. La paura del contagio è diffusa anche tra gli operatori sanitari ed è quella che ha portato nei giorni scorsi alle proteste, poco decorose, del personale davanti al nostro ospedale. Noi siamo in prima linea, è il nostro dovere, ma si deve sapere che questo virus può essere sconfitto. E le dimissioni della nostra 92enne sono un’iniezione di fiducia anche per il nostro personale“.

“Aspettiamo il picco da giorni, ma non è questa la cosa davvero importante. Io dico ‘voi state a casa’, noi medici scendiamo in prima linea per combattere un virus che si può sconfiggere“.

“Abbiamo visto che l’80% è asintomatico – conclude Provenzano – e che la vera pericolosità di questo virus non è tanto la virulenza ma la facilità con cui si contagia“.