Coronavirus, Meloni: “I cinesi non sono i salvatori della nostra patria, ci hanno portato il virus”

“Io a questo fatto che oggi qualcuno cerchi di descrivere i cinesi come i salvatori che ci regalano le mascherine, diciamo, non ci casco. Diciamo pure che ci hanno portato il virus“. Lo ha detto Giorgia Meloni a Non e’ l’Arena su La7. “I cinesi hanno visto il grande spazio vuoto lasciato dall’Europa“, aggiunge Meloni. “Io sono una persona che ha il senso della misura. Affrontiamo una vicenda mai vista in Italia, il nostro nemico era bene visibile, come il terrorismo. Ma ci sono delle cose che dall’inizio non hanno funzionato. Secondo me serviva un commissario straordinario sull’emergenza, non un politico, una persona capace di misurarsi con scenari complessi, di guerra, che fosse slegata da logiche di consenso”.