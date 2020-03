Coronavirus, mezzo mondo in quarantena: 3,38 miliardi di persone a casa, quattro su 10 costrette a misure restrittive

Letteralmente mezzo mondo si ritrova la vita stravolta dalle misure restrittive imposte dai governi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sono oltre 3,38 miliardi, infatti, le persone sottoposte ad una qualche forma di restrizione. Lo calcola la Afp ad oggi con riferimento ad un suo database. Si tratta di circa il 43% del totale della popolazione mondiale (ovvero quasi quattro persone su 10) che, secondo un calcolo al 2020 delle Nazioni Unite, conta 7,79 miliardi di persone. Le prime restrizioni sono state adottate alla fine di gennaio nella provincia cinese di Hubei e nella citta’ di Wuhan, dove l’epidemia ha avuto origine, ma lo scorso 18 marzo le misure interessavano gia’ 500 milioni di persone. Cifra questa raddoppiata entro il 23 marzo arrivando ad un miliardo, salendo poi a due miliardi il giorno successivo fino ad interessare oltre tre miliardi di persone nel mondo il 25 marzo. Ad oggi quindi sono 3,381 miliardi le persone – in almeno 78 paesi e territori – cui viene chiesto di rimanere a casa. La maggior parte – almeno 2,45 miliardi di persone in 42 paesi e territori – sono sottoposte a confinamento obbligatorio. Nessuna regione del globo e’ esclusa.