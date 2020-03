Michela Persico racconta il Coronavirus, la fidanzata di Rugani “tranquilla per la gravidanza” [FOTO]

“Sto bene, per fortuna, solo molto stanca, per qualche giorno non ho sentito più odori e gusti. Com’è iniziato tutto? Daniele era appena tornato a casa dall’allenamento. Si sentiva poco bene, qualche linea di febbre, nulla di più, ma per sicurezza decise di passare la notte alla Continassa, il centro tecnico della Juve. Ha anche subito avvisato la squadra che avrebbe passato la notte lì, dove ogni giocatore ha una propria camera a disposizione tutto l’anno. Così è nato il sospetto. E nonostante la mattina seguente, al risveglio, stesse meglio, con il consenso comune della Società è stato deciso di eseguire un tampone per testare la positività di Daniele al COVID-19“. Lo ha raccontato Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani, il difensore della Juventus che è stato il primo calciatore della Serie A positivo al Coronavirus.

Michela è stata anch’essa contagiata, e ha voluto raccontare la propria esperienza in un’intervista concessa a Tpi. “Daniele ha fatto il tampone al campus, sempre alla Continassa, presso il J-Medical, eseguito dalla struttura sanitaria pubblica a cui si appoggia il club, la mattina di martedì 10 marzo. Ventiquattro ore dopo è arrivato il risultato. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa. Ci racconti come è andata? A quel punto, quando ho saputo di Daniele, che non vedo da lunedì 9, anche io non mi sentivo granché bene. Così hanno fatto il tampone anche a me. Sono venuti a farmelo a casa, il personale sanitario pubblico a cui si appoggia la Società. Addirittura a casa? Si, perché, essendo a quel punto altamente probabile che fossi anche io positiva, non sono più uscita di casa e sono venuti a farmelo. Inizialmente pensavo fosse una influenza, invece è stata una doccia gelida. Il fatto è che nessuno sapeva darmi risposte concrete. E io ero a casa da sola. Appena ho saputo di essere positiva, ero in ansia sopratutto per le domande a cui non avevo risposte sulla gravidanza. Ma sono tranquilla. Daniele sta molto meglio. Certo, sta da solo diversamente da Dybala e la sua fidanzata Oriana. Ci sentiamo comunque tutti i giorni, facciamo facetime due-tre volte al giorno“.