Coronavirus, migliora il paziente 1 in Puglia: ricoverata la moglie

Migliorano le condizioni del paziente uno in Puglia, risultato positivo al Coronavirus, il 43enne di Torricella rientrato dalla Lombardia e ricoverato all’ospedale Moscati di Taranto dal 26 febbraio scorso, ma si aggravano le condizioni di sua moglie (risultata contagiata, cosi’ come il fratello dell’uomo). La donna, che era in quarantena fiduciaria nella sua abitazione, ha avuto una insufficienza respiratoria ed e’ stata anche lei ricoverata nel reparto Malattie infettive del nosocomio. La guardia resta alta. Il 43enne era tornato in Puglia (in aereo a Brindisi) dopo essere stato cinque giorni nel Lodigiano ed essere passato da Codogno.