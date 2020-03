Coronavirus, Ministro Azzolina: “L’anno scolastico sarà salvo in qualsiasi caso”

“L’anno sarà salvo in qualsiasi caso. I nostri studenti di certo non devono pagare la situazione di emergenza che il nostro Paese sta vivendo“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ai microfoni di Radio Anch’Io su Rai Radio 1. I possibili scenari “li stiamo valutando un po’ tutti ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente quando i nostri studenti potranno ritornare a scuola in sicurezza“.

“Stiamo valutando i diversi scenari in relazione al possibile ritorno degli studenti nelle scuole: al momento non posso dire come sara’ l’esame di maturita’, dipende dalle prossime settimane ma il ministero si sta preparando a tutte le eventualita’. Sono gli stessi studenti a chiederci un esame serio, che ovviamente tenga in considerazione gli apprendimenti di questo periodo“.

“Non abbiamo ancora parlato di commissioni interne o esterne ma la parola ‘semplificato’ non mi piace perche’ significherebbe in qualche modo sminuire quello che gli studenti stanno facendo in questi giorni“.