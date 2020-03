Coronavirus, il cardiologo: “Miocardite in alcuni pazienti affetti da Covid-19”

“In questa malattia, come nell’influenza stagionale e in altre patologie respiratorie, ci può essere un interessamento miocardico. Con alcuni colleghi abbiamo mandato una lettera alla rivista The Lancet, segnalando alcuni casi di miocardite in pazienti Covid-19″. Lo spiega all’AdnKronos Salute Francesco Romeo, direttore Uoc Cardiologia e cardiologia interventistica del Policlinico Tor Vergata di Roma.

“E’ difficile documentare una miocardite in questi pazienti – precisa – perché per accertarla occorre una risonanza magnetica, esame che in fase acuta non è facile da fare. Però abbiamo notato in più casi un interessamento cardiaco. Stiamo indagando su questo elemento, perché ci sono segnalazioni significative”.