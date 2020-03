Coronavirus: il mistero di Ferrera, l’unico comune in piena zona rossa che non ha nemmeno un caso positivo. Avviato uno studio

Si chiama Ferrera Erbognone ed è piccolo comune in provincia di Pavia. Su questo paese, ora, si svolgerà uno studio volto ad comprendere come mai, pur essendo in piena zona rossa, non vi sia stato nessun caso di contagio da Coronavirus. I suoi mille abitanti sembrano quasi immuni al Covid-19, che da settimane dilaga nei comuni limitrofi. E’ diventato un vero e proprio mistero al quale la scienza potrebbe dare a breve una spiegazione. Come si legge su il Giorno, il sindaco di Ferrera Erbognone, Giovanni Fassina, ha chiesto in prima persona un approfondimento in merito. Il progetto in questione ci sarebbe già, con test condotti dal personale specializzato dell’Istituto Neurologico Mondino di Pavia, tramite prelievi di sangue. Il sindaco ha chiesto “alla cittadinanza di cominciare a prenotarsi per sapere quante persone fossero interessate a partecipare, e in una sola mattinata abbiamo avuto oltre 150 prenotazioni, alcune anche da intere famiglie. L’obiettivo di 1.000 campioni perché lo studio potesse avere una validità scientifica e statistica, quindi, è raggiungibile”. L’amministrazione comunale del paese ha già approvato e finanziato il progetto e manca solo il via libera della Regione.

Secondo Fassina più che di immunità si tratterebbe di bravura dei suoi concittadini, ligi alle norme da seguire per la tutela della salute pubblica. Ma come motivazione potrebbe non essere sufficiente, ed è per questo che si procederà all'”analisi tecnico-scientifica dei risultati dello screening condotto da un laboratorio esterno idoneo all’impiego della metodica per la determinazione di anticorpi anti-Sars-Cov-2” come ha comunicato l’istituto stesso.

Come ha però precisato la Fondazione Mondino, “tale iniziativa non può assumere alcun significato diagnostico o prognostico, onde evitare di generare falsi miti e infondate aspettative nella popolazione”. Ciò che interessa sapere è se gli anticorpi sono sufficienti per poter dire che una popolazione è immune, anche perché il sindaco si dice anche convinto che molti suoi concittadini abbiano sviluppato l’infezione in modo asintomatico.