Coronavirus, è mistero in Gran Bretagna sulla scomparsa di Filippo: il consorte di Elisabetta potrebbe essere in pericolo

Ora che il coronavirus sta interessando massivamente anche il Regno Unito la Famiglia Reale ha dovuto prendere misure per tutelare i membri più anziani. Come comunicato con una nota ufficiale, la Regina Elisabetta, suo figlio Carlo e la moglie Camilla si sono allontanati da Londra in quarantena volontaria, recandosi al Castello di Windsor. Ma del principe Filippo nessuna notizia. E’ noto da tempo che il consorte di Sua Maestà, 98enne, non goda di buona salute. Per il Duca di Edimburgo, dunque, sarebbero state prese misure più efficaci, per evitare un eventuale contagio.

In Gran Bretagna, e non solo, c’è però chi afferma che Filippo potrebbe essere deceduto. «L’ hanno detto anche a me, ma non so nulla di più», ha riferito un imprenditore italiano da decenni a Londra ad un giornalista di Libero. E’ mistero, dunque. Certo è che se fosse vero i tabloid britannici si sarebbero fiondati sulla notizia a capofitto. L’ultima apparizione pubblica di Filippo di Edimburgo risale ad oltre un anno fa. Sono molte le fonti che confermano che il Duca di Edimburgo sarebbe scomparso, ma riferiscono anche che la notizia non viene resa pubblica per evitare pericolosi assembramenti che potrebbero causare focolai di coronavirus.