“Nei prossimi due o tre giorni dovremmo vedere un primo lieve calo del numero dei nuovi casi” di coronavirus in conseguenza “delle misure drastiche entrate in vigore circa una settimana fa, considerando che il tempo medio di incubazione è di 5 giorni e mezzo, e altri 2-3 giorni, cioè il tempo per la trasmissione degli esiti dei test“: lo ha affermato Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, a Skytg24.