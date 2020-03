Coronavirus, misure estreme in America: “Tampone non necessario per Trump”

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti per gli americani colpiti dall’epidemia di coronavirus. La misura è passata con 363 voti a 40 e ora è attesa al Senato. Il presidente Donald Trump ha twittato il suo sostegno al disegno di legge prima del voto e ha esortato sia i repubblicani che i democratici a sostenerlo.

Il presidente Donald Trump non farà il test per il coronavirus, nonostante sia stato in contatto, lo scorso weekend a Mar-a-Lago, con due funzionari della presidenza brasiliana in seguito risultati positivi. E’ quanto afferma in una lettera il medico personale del presidente. Nella lettera, diffusa dalla Casa Bianca, il dottor Sean Conley spiega che i contatti avuti da Trump con i due individui poi risultati positivi sono definiti a “basso rischio di trasmissione“.

“Il contatto del presidente con il primo individuo è stato estremamente limitato (una fotografia, una stretta di mano) e sebbene abbia trascorso più tempo, ed in una maggiore vicinanza, con il secondo caso, tutte le interazioni – conclude il medio – sono avvenute prima dell’insorgere di qualsiasi sintomo”. Conley aggiunge che al momento “non vi sono indicazioni per un auto isolamento” e che “dato che il presidente è senza sintomi, il test al momento non è indicato”.